حسان: الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الأردن

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء، جعفر حسّان، الثلاثاء، إنّ مصلحة الأردن والأردنيين فوق أي مصلحة أخرى، حيث إنّ الجميع معني بالحفاظ على الوطن واستقراره.

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