 
الثلاثاء 2024-11-12 01:52 م
 

حسان: الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الأردن

جعفر حسان
جعفر حسّان
الثلاثاء، 12-11-2024 01:31 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء، جعفر حسّان، الثلاثاء، إنّ مصلحة الأردن والأردنيين فوق أي مصلحة أخرى، حيث إنّ الجميع معني بالحفاظ على الوطن واستقراره.

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وأضاف حسّان خلال اجتماع لمجلس الوزراء في محافظة إربد، أن الأردن القوي المستقر والمتماسك هو الأقدر على تحقيق مصالح أبنائه وبناته، ومساندة أشقائنا الفلسطينيين والعرب.

وأكّد أن الأردن يمضي للأمام بحكمة جلالة الملك عبد الله الثاني والقيادة الهاشمية وشجاعة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي تقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الأردن.

 
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