حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

جانب من الاجتماع
الوكيل الإخباري- أكّد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وترأس سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اجتماع اللجنة التحضيرية المعنية بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027.


وبين حسان أن هذا البرنامج ليس حملة مؤقتة، بل برنامج عمل مستمر يستند إلى تنفيذ حملات نظافة وبرامج توعية وإجراءات حازمة لتطبيق القانون على المخالفين.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المعنية بتنفيذ هذا البرنامج الأسبوع الماضي، تم خلاله تحديد الأدوار وما هو مطلوب من كل جهة بشكل واضح، مبينا أن الحملة ستركز على المدارس والجامعات والمساجد، إضافة إلى تعزيز أدوات الرقابة على المخالفين.

 
 


