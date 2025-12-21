حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

الوكيل الإخباري- أكّد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وترأس سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اجتماع اللجنة التحضيرية المعنية بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027.



وبين حسان أن هذا البرنامج ليس حملة مؤقتة، بل برنامج عمل مستمر يستند إلى تنفيذ حملات نظافة وبرامج توعية وإجراءات حازمة لتطبيق القانون على المخالفين.