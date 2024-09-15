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حسان: الحكومة ستعمل بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين

رئيس الوزراء جعفر حسان
جعفر حسان
الأحد، 15-09-2024 04:36 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الوزراء الملكف جعفر حسان، الأحد، أن الحكومة ستعمل بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد.

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وأضاف في تغريدة عبر منصة "اكس": "شرّفني سيدي جلالة الملك اليوم بتكليفي بتشكيل حكومة جديدة. أدرك أن العمل العام شرف عظيم وأمانة غالية ومسؤولية كبيرة نؤديها بكل ضمير أمام الله، وستعمل الحكومة بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد".

 
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