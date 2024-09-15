حسان: الحكومة ستعمل بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الملكف جعفر حسان، الأحد، أن الحكومة ستعمل بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد.

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