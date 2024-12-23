حسان: الحكومة منفتحة على النَّقد البنَّاء

ولفت رئيس الوزراء خلال اللِّقاء، إلى أنَّ الحكومة تعكف حاليَّاً على التَّحضير لتصوُّر حول الإجراءات المطلوبة لتعزيز النُّهوض بقطاع الإعلام المهم للوطن، وتمكينه من تعزيز حضوره الرَّقمي، مؤكِّداً أنَّ الحكومة معنيَّة بتعزيز دور الإعلام المهني والموضوعي، ومنفتحة على النَّقد البنَّاء الذي يخدم المصلحة العامَّة .
كما أكَّد التزام الحكومة بموجب كتاب التَّكليف السَّامي، بمواكبة التطوُّرات في قطاع الإعلام، لتشجيع وسائل الإعلام على تطوير أدواتها للتحوُّل الرَّقمي، وأنها ستعمل بشكل تشاركي مع الجهات المعنيَّة، بما في ذلك نقابة الصحفيين.
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