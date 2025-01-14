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حسان: الحكومة والقطاع الخاص "أصحاب مشروع واحد"

جعفر حسان
جعفر حسان
الثلاثاء، 14-01-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الوزراء جعفر حسان ممثلي القطاع التجاري، الثلاثاء، مؤكدا أن الحكومة والقطاع الخاص "أصحاب مشروع واحد" فيما يتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق نمو الاقتصاد الوطني.

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وكلف حسان وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعقد لقاء شهري مع ممثلي القطاع والوزارات المعنية وأصحاب العلاقة؛ للعمل سوياً على إيجاد الحلول والبناء على المبادرات المقدمة خدمةً للاقتصاد الوطني.

 
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