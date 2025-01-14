حسان: الحكومة والقطاع الخاص "أصحاب مشروع واحد"

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الوزراء جعفر حسان ممثلي القطاع التجاري، الثلاثاء، مؤكدا أن الحكومة والقطاع الخاص "أصحاب مشروع واحد" فيما يتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق نمو الاقتصاد الوطني.

اضافة اعلان