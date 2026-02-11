حسّان: العام الحالي يشهد إطلاق مشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل

وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة على التَّعاون الوثيق مع مجلس النوَّاب وجميع الكُتل النّيابيَّة الحزبيَّة، والتَّواصل المستمر معها حول مختلف القضايا والملفَّات والتَّشريعات، وتنمية المحافظات وتحسين واقع الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وتطرَّق النّقاش إلى مختلف القضايا المحليَّة والخارجيَّة، حيث عرض رئيس الوزراء أبرز البرامج والمشاريع التي تعمل عليها الحكومة، لافتاً إلى أنّ العام الحالي سيشهد بدء تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى كالناقل الوطني للمياه، وسكَّة حديد العقبة - الشيديَّة العقبة - غور الصَّافي، وربط غاز الرّيشة مع خط الغاز العربي، ومشروع مدينة عمرة.
كما عرض رئيس الوزراء جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مختلف القضايا الإقليميَّة، وفي مقدمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، مؤكداً أن الأولوية هي دعم صمود الأشقَّاء الفلسطينيين على أرضهم، وتكثيف الجهود الإغاثيَّة والإنسانيَّة وإعادة الإعمار لقطاع غزَّة.
كما تطرَّق النّقاش إلى أبرز التَّشريعات التي تعتزم الحكومة إرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، والمرتبطة ببرامج التحديث.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
وزير العدل يترأس الاجتماع الأول لمجلس تنظيم شؤون الخبرة لعام 2026
-
المياه تطلق نتائج دراسة لتقييم استدامة "حوض الديسي"
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري والطبي في الكورة
-
إطلاق منظومة مؤشرات الموارد البشرية في القطاع العام
-
"تنشيط السياحة" تشارك بالمعرض السياحي الدولي "بي آي تي 2026" في ميلانو
-
"سلطة البترا" تؤكد تنفيذ مشاريع الترميم وفق أعلى المعايير
-
بحث التعاون بين وكالة الأنباء الأردنية والبريد الأردني