حسّان: العام الحالي يشهد إطلاق مشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الأربعاء في مجلس النوَّاب، كتلة حزب الميثاق الوطني النِّيابيَّة برئاسة النائب إبراهيم الطَّراونة؛ وذلك في إطار لقاءات متواصلة مع جميع الكتل النيابيَّة الحزبيَّة.

وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة على التَّعاون الوثيق مع مجلس النوَّاب وجميع الكُتل النّيابيَّة الحزبيَّة، والتَّواصل المستمر معها حول مختلف القضايا والملفَّات والتَّشريعات، وتنمية المحافظات وتحسين واقع الخدمات المقدَّمة للمواطنين.


وتطرَّق النّقاش إلى مختلف القضايا المحليَّة والخارجيَّة، حيث عرض رئيس الوزراء أبرز البرامج والمشاريع التي تعمل عليها الحكومة، لافتاً إلى أنّ العام الحالي سيشهد بدء تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى كالناقل الوطني للمياه، وسكَّة حديد العقبة - الشيديَّة العقبة - غور الصَّافي، وربط غاز الرّيشة مع خط الغاز العربي، ومشروع مدينة عمرة.


كما عرض رئيس الوزراء جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مختلف القضايا الإقليميَّة، وفي مقدمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، مؤكداً أن الأولوية هي دعم صمود الأشقَّاء الفلسطينيين على أرضهم، وتكثيف الجهود الإغاثيَّة والإنسانيَّة وإعادة الإعمار لقطاع غزَّة.


كما تطرَّق النّقاش إلى أبرز التَّشريعات التي تعتزم الحكومة إرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، والمرتبطة ببرامج التحديث.

 
 


