حسان: تسهيل إجراءات القادمين للعلاج من الخارج

وشدَّد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي جرى اليوم الاثنين، على ضرورة تسهيل الإجراءات للقادمين للعلاج والاستشفاء من الخارج، وأهميَّة التَّعاون مع السَّفارات الأردنيَّة لجهة دعم جهود القطاع الخاص الطبّي لإبراز تطوُّره ومميّزاته وما يتمتَّع به من إمكانات واسعة وخبرات بشريَّة كفؤة.
وتمَّت خلال الاجتماع مناقشة الخطوات المطلوبة لتفعيل القطاع وتحسين الإجراءات التي تسهّل وصول المرضى وقاصدي العلاج والاستشفاء إلى المملكة، وسبل التَّعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإظهار المزايا التي يوفرها هذا القطاع وترويجها في دول جديدة.
وضمَّ الاجتماع وزير الدولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهند شحادة، ووزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية، ورئيس هيئة تنشيط قطاع السّياحة الدكتور عبد الرزَّاق عربيَّات، ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزُّعبي، ورئيس المجلس العالمي للسّياحة العلاجية الدكتور فوزي الحموري، ورئيس جمعيَّة المستشفيات الخاصَّة الدكتور نائل المصالحة.
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