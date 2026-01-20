الثلاثاء 2026-01-20 07:18 م

حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الثلاثاء، 20-01-2026 06:00 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إنّ الحكومة وبناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، عقدت اجتماعات لمجلس الوزراء في جميع المحافظات العام الماضي، وتوافقت خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة إربد مع الهيئات المنتخبة ونواب المحافظة وأعيانها، على خطة تنموية للمحافظة لـ3 سنوات شملت 140 مشروعا بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دينار.

وأضاف حسّان أن الحكومة ستعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك لإقامة مركز لعلاج مرضى السرطان في مستشفى الأميرة بسمة، من خلال اتفاقية تعاون ستوقعها مع مركز الحسين للسرطان لضمان جودة الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل أيضا على توسعة مستشفيات أخرى في إربد.


وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أكّد رئيس الوزراء أن الحكومة أنجزت إنشاء 8 مدارس جديدة خلال الفصل الدراسي الماضي، وتعمل حاليا على إنجاز 12 مدرسة إضافية ستكون متاحة مع بدء الفصل الدراسي المقبل في أيلول، كما لفت إلى أنه سيكون هناك إنفاق كبير على شبكات المياه والصرف الصحي.


وأشار حسان إلى أهمية افتتاح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في تسويق منتجات المزارعين، إلى جانب طرح عطاء السوق المركزي الجديد الذي تم قبل عدة أيام، مؤكدا أن هذين المشروعين سيكون لهما قيمة مضافة على القطاع الزراعي في جميع محافظات الشمال.


وبشأن البنية التحتية، أكّد أن الحكومة ستعمل على استكمال مشروع طريق إربد الدائري على مراحل، وتنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى تعاون الحكومة مع مؤسسة إعمار إربد لتأهيل تل إربد وإنشاء حديقة عامة.

 
 


