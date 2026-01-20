حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار

وأضاف حسّان أن الحكومة ستعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك لإقامة مركز لعلاج مرضى السرطان في مستشفى الأميرة بسمة، من خلال اتفاقية تعاون ستوقعها مع مركز الحسين للسرطان لضمان جودة الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل أيضا على توسعة مستشفيات أخرى في إربد.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أكّد رئيس الوزراء أن الحكومة أنجزت إنشاء 8 مدارس جديدة خلال الفصل الدراسي الماضي، وتعمل حاليا على إنجاز 12 مدرسة إضافية ستكون متاحة مع بدء الفصل الدراسي المقبل في أيلول، كما لفت إلى أنه سيكون هناك إنفاق كبير على شبكات المياه والصرف الصحي.
وأشار حسان إلى أهمية افتتاح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في تسويق منتجات المزارعين، إلى جانب طرح عطاء السوق المركزي الجديد الذي تم قبل عدة أيام، مؤكدا أن هذين المشروعين سيكون لهما قيمة مضافة على القطاع الزراعي في جميع محافظات الشمال.
وبشأن البنية التحتية، أكّد أن الحكومة ستعمل على استكمال مشروع طريق إربد الدائري على مراحل، وتنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى تعاون الحكومة مع مؤسسة إعمار إربد لتأهيل تل إربد وإنشاء حديقة عامة.
