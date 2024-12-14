 
السبت 2024-12-14 10:52 م
 

حسان: دور الحكومة دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون

رئيس الوزراء جعفر حسان
جعفر حسان
السبت، 14-12-2024 08:41 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء جعفر حسان، السبت، إن الحكومة ستعدل القوانين والأنظمة والتعليمات التي تعيق القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

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وأضاف حسان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن دور الحكومة هو دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون، مؤكدا أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ليس سهلا لكنه ضرورة وطنية.


وأشار إلى أن أساس رؤية التحديث الاقتصادي مبني على قدرة القطاع الخاص بالنجاح، وأن مهمة الحكومة إنجاح القطاع الخاص بالنمو والتوظيف.

 
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