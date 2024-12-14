حسان: دور الحكومة دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء جعفر حسان، السبت، إن الحكومة ستعدل القوانين والأنظمة والتعليمات التي تعيق القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

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وأضاف حسان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن دور الحكومة هو دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون، مؤكدا أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ليس سهلا لكنه ضرورة وطنية.