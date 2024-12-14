حسان: دور الحكومة دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون

وأضاف حسان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن دور الحكومة هو دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون، مؤكدا أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ليس سهلا لكنه ضرورة وطنية.
وأشار إلى أن أساس رؤية التحديث الاقتصادي مبني على قدرة القطاع الخاص بالنجاح، وأن مهمة الحكومة إنجاح القطاع الخاص بالنمو والتوظيف.
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