حسّان: سنبدأ العمل فورا على تنفيذ توجيهات الملك بإنشاء ستاد لكرة القدم

وأشار حسان إلى أنه سيتم البدء بإنجاز مراحل المدينة الرياضية خلال السنوات الأربع المقبلة ضمن الخطوات الأولى في مسار إنشاء المدينة الجديدة والتي سيتم العمل على استكمال مخططاتها وسيعلن عن تفاصيلها خلال الأشهر المقبلة.
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