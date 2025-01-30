حسّان: سنبدأ العمل فورا على تنفيذ توجيهات الملك بإنشاء ستاد لكرة القدم

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الخميس، إن الحكومة ستبدأ العمل فوراً على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة بأسرع وقت ليكون الـ ستاد الدولي الجديد لكرة القدم نواةً لمدينة رياضية أولمبية حديثة ومتطورة.

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