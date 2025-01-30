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حسّان: سنبدأ العمل فورا على تنفيذ توجيهات الملك بإنشاء ستاد لكرة القدم

جعفر حسان
حسّان: سنبدأ العمل فورا على تنفيذ توجيهات الملك بإنشاء ستاد لكرة القدم
الخميس، 30-01-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الخميس، إن الحكومة ستبدأ العمل فوراً على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة بأسرع وقت ليكون الـ ستاد الدولي الجديد لكرة القدم نواةً لمدينة رياضية أولمبية حديثة ومتطورة.

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وأشار حسان إلى أنه سيتم البدء بإنجاز مراحل المدينة الرياضية خلال السنوات الأربع المقبلة ضمن الخطوات الأولى في مسار إنشاء المدينة الجديدة والتي سيتم العمل على استكمال مخططاتها وسيعلن عن تفاصيلها خلال الأشهر المقبلة.

 
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