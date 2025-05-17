حسان: سيبقى الأردن الجار السند والداعم لسوريا

وأضاف خلال كلمته مندوبا عن الملك، في القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد: "أملنا أن نرى سوريا مزدهرةً قويةً مستقرة"
ورحب حسان بقرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا، مؤكدا الوقوف مع الأشقاء السوريين "بكل إمكاناتنا في مسيرة إعادة البناء في مواجهة كل ما يهدد هذه المسيرة؛ فاستقرار سوريا ركيزة لاستقرار المنطقة".
وتابع رئيس الوزراء: "ندعم سوريا الشقيقة، وأمنها واستقرارها وسيادتها وازدهارها وعودة أبنائها اللاجئين الطوعية؛ ليسهموا في بناء وطنهم وإعادة إعماره".
وقال إن الأردن سيبقى عوناً وسنداً لأشقائه العرب.
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