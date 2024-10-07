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حسان: سيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك السند والداعم للأشقاء الفلسطينيين

رئيس الوزراء جعفر حسان
الدكتور جعفر حسان
الإثنين، 07-10-2024 08:02 م
الوكيل الإخباري-   نشر  رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة إكس اليوم الإثنين.اضافة اعلان


وكتب حسان: سيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.
 
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