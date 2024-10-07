حسان: سيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك السند والداعم للأشقاء الفلسطينيين

وكتب حسان: سيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.
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