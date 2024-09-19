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حسان شاكرا الخصاونة: تستمر المسيرة

حسان خلال لقائه الخصاونة | من المصدر
حسان خلال لقائه الخصاونة | من المصدر
الخميس، 19-09-2024 10:25 ص

الوكيل الإخباري- تقديم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالشكر إلى رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة لجهوده التي بذلها خلال سنوات خدمته.

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حسان وفي تغريده عبر حسابه في "x" قال: "أشكر دولة الدكتور بشر الخصاونة على جهود حكومته في الأعوام الماضية. يجمعنا دوماً حب الوطن والإخلاص لقيادته الهاشمية وشعبنا الأردني العزيز الذي يستحق منا بذل كل الجهود لخدمتهم. نبني على إنجازات الحكومة السابقة لتستمر المسيرة".

 

وكان حسان وفريقه الحكومة أدوا اليمين الدستورية أمام جلالة الملك يوم أمس الأربعاء.

 

 

 
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