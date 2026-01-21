الأربعاء 2026-01-21 05:57 م

حسان في جولة ميدانية بالبترا ويوجه بتفعيل البرامج والأنشطة النوعيَّة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسَّان
 
الوكيل الإخباري-   استهل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، جولته الميدانيَّة في لواء البترا، اليوم الاربعاء، بزيارة القرية الثَّقافيَّة.اضافة اعلان


ووجِّه حسان لتفعيل البرامج والأنشطة النوعيَّة في القرية وتعزيزها، لإثراء تجربة السائح في مدينة البترا الأثريَّة، وإبراز الموروث الثَّقافي والحضاري الغني فيها، وتعظيم استفادة المجتمع المحلِّي منها.
 
 


