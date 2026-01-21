حسان في جولة ميدانية بالبترا ويوجه بتفعيل البرامج والأنشطة النوعيَّة

ووجِّه حسان لتفعيل البرامج والأنشطة النوعيَّة في القرية وتعزيزها، لإثراء تجربة السائح في مدينة البترا الأثريَّة، وإبراز الموروث الثَّقافي والحضاري الغني فيها، وتعظيم استفادة المجتمع المحلِّي منها.
-
أخبار متعلقة
-
"الإدارة المحلية" توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير
-
بعد 12 عاما من الإغلاق... حسان يفتتح فندق كراون بلازا البترا
-
المواصفات تحصل على اعتمادية منح شهادة المنتج العضوي من الوكالة التركيّة
-
الحكومة تتجه لطرح فرصة استثمارية لطريق بديل مدفوع بين عجلون وعمّان
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج للاستقرار والدفاع عن الحق
-
المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن حزمة تخفيضات واسعة لأسعار مواد رمضان
-
البيئة: انبعاثات مصنع السيراميك في القطرانة بخار ماء وليست ملوِّثات للهواء
-
الخارجية النيابية تبحث مع السفير البلغاري تعزيز العلاقات الثنائية