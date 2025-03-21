حسان في ذكرى معركة الكرامة: نستذكر بطولات جيشنا العربي وتضحياته دفاعا عن الوطن

وقال حسان عبر منصة إكس: "في ذكرى معركة الكرامة الخالدة، ويوم الأم، نستذكر بكل فخر بطولات جيشنا العربي المصطفوي، وتضحياته العظيمة دفاعاً عن الوطن والأمة، فهنيئاً للوطن بأبنائه وأبطاله الكرام، وهنيئاً للأمهات بيومهن، الذي لا يُحصر بيوم واحد، فهنّ يغرسن قيم العزة والكرامة في الأجيال".
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