الجمعة 2025-03-21 02:39 م
 

حسان في ذكرى معركة الكرامة: نستذكر بطولات جيشنا العربي وتضحياته دفاعا عن الوطن

رئيس الوزراء جعفر حسان
رئيس الوزراء جعفر حسان
 
الجمعة، 21-03-2025 12:31 م
الوكيل الإخباري-   استذكر رئيس الوزراء جعفر حسان، يومي معركة الكرامة والأم، واللذين يصادفان اليوم 21 آذار.اضافة اعلان


وقال حسان عبر منصة إكس: "في ذكرى معركة الكرامة الخالدة، ويوم الأم، نستذكر بكل فخر بطولات جيشنا العربي المصطفوي، وتضحياته العظيمة دفاعاً عن الوطن والأمة، فهنيئاً للوطن بأبنائه وأبطاله الكرام، وهنيئاً للأمهات بيومهن، الذي لا يُحصر بيوم واحد، فهنّ يغرسن قيم العزة والكرامة في الأجيال".
 
 
gnews

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