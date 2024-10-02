حسان في زيارة ميدانية غير معلنة للمفرق

وأكد الرئيس دعم الحكومة لهذه المشاريع المطلوبة والعمل على ادامة عناصرها وتطوير قدرات العاملين فيها.
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