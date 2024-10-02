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حسان في زيارة ميدانية غير معلنة للمفرق

حسان خلال تفقده المدرسة | من المصدر
حسان خلال تفقده المدرسة | من المصدر
الأربعاء، 02-10-2024 09:44 ص

الوكيل الإخباري-  تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان صباح اليوم الأربعاء، مدرسة الفيصلية الأساسية في بلعما التي بُنيت بتبرع من أهالي المنطقة، جاء ذلك خلال زيارة ميدانية غير معلنة للرئيس بمحافظة المفرق.

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حسان أشاد بجهودهم النبيلة التي تشكل نموذجاً وطنيَّاً في المسؤولية المجتمعية، ويوعز بتقديم الدعم لتوسعتها وتحسين مرافقها والنهوض بواقعها.

 

كما تفقد حسان المركز الصحي الشامل في منطقة رحاب بالمفرق، والتقى المواطنين الذين أشادوا بمستوى التجهيزات التي يقدمها المركز، ويستمع من القائمين عليه عن حاجاته من الكوادر خصوصاً التمريضية.

 

أيضا اطلع حسان على مشاريع زراعية نموذجية تعتمد على المساهمة المائية في سما الرحان توفر فرص عمل لـ48 أسرة.

 

وأكد الرئيس دعم الحكومة لهذه المشاريع المطلوبة والعمل على ادامة عناصرها وتطوير قدرات العاملين فيها.



 
gnews

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