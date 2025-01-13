حسّان لنظيره الفلسطيني: الأردن يكثف جهوده للمحافظة على الأونروا

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، أن الأردن يكثف جهوده الدبلوماسية ويعمل مع الشركاء الدوليين للمحافظة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعمها في جهودها لمواصلة تقديم خدماتها الإنسانية وفقا لتكليفها الأممي.

اضافة اعلان



وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمد مصطفى على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وعلى استمرارية التنسيق والتشاور بين البلدين في مواجهة التحديات والظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية.



وبحث اللقاء التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والحرب على غزة والجهود المبذولة لإنهائها ورفع المعاناة والظلم عن الأشقاء الفلسطينيين.