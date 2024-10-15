حسان: لن نسمح للظروف من حولنا في المنطقة أن تكون ذريعة لتراجع الأداء العام

وكان رئيس الوزراء جعفر حسَّان قد أعلن في أولى جلسات المجلس، عقب تشكيل الحكومة أنَّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة للمجلس مرة كلَّ شهر في المحافظات، بالإضافة للزيارات الميدانيَّة الأسبوعيَّة التي يُجريها رئيس الوزراء إلى مناطق المملكة.
واستهل حسان زيارته إلى محافظة الكرك بلقاء مستثمرين في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية، وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الكرك.
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