حسان: لن نسمح للظروف من حولنا في المنطقة أن تكون ذريعة لتراجع الأداء العام

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال تروُّسه لجلسة مجلس الوزراء في الكرك انه "سأواصل وزملائي الوزراء زياراتي وجولاتي الأسبوعية، فهذا ليس أمراً استثنائياً، بل واجب طبيعي لكل مسؤول".

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وقال رئيس الوزراء " لن نسمح للظُّروف من حولنا في المنطقة أن تكون ذريعةً لتراجع الأداء العام أو التقصير، لا بل إنَّ صعوبتها تتطلب مضاعفة جهودنا".

وتابع حسّان "الملاحظات التي أسمعها خلال الجولات من كل مواطن ألتقيه، سواءً في مدرسة أو مستشفى أو مرفق إنتاجي مهمة وأحاول شخصياً أن أعالج على الفور ما أراه من مسائل ضرورية ضمن الممكن من خلال وزاراتنا، وكذلك الأمر بالنسبة لزملائي الوزراء".

وأشار إلى: "لن نضيع أي فرصة لضمان ما يخدم بلدنا وشعبنا ليبقى الأردن منيعاً ومتماسكاً وهذا ما يجعلنا السند القوي لأشقائنا الفلسطينيين والعرب".



وكان رئيس الوزراء جعفر حسَّان قد أعلن في أولى جلسات المجلس، عقب تشكيل الحكومة أنَّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة للمجلس مرة كلَّ شهر في المحافظات، بالإضافة للزيارات الميدانيَّة الأسبوعيَّة التي يُجريها رئيس الوزراء إلى مناطق المملكة.



واستهل حسان زيارته إلى محافظة الكرك بلقاء مستثمرين في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية، وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الكرك.