حسان: نحيي نشامى قواتنا المسلحة

وكتب حسان في تغريدة عبر إكس، "في ذكرى تعريب قيادة الجيش، نستذكر بفخر قرار جلالة الملك الباني الحسين بن طلال - طيّب الله ثراه - ونحيي نشامى قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الذين يواصلون مسيرة العزة والوفاء تحت ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، ليبقى جيشنا العربي كما هو دوماً درع الوطن الحصين وسياجه المنيع".
-
أخبار متعلقة
-
عطلة لهؤلاء الموظفين أول يوم دوام رسمي في رمضان
-
الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غداً الأحد
-
أوقاف الطفيلة تطلق خطتها التوعوية والتثقيفية لشهر رمضان
-
وفد التعليم العالي يبحث في ماليزيا زيادة أعداد الطلبة الوافدين للأردن
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الأمن العام: نستذكر بفخر تضحيات نشامى الجيش العربي المصطفوي
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى تعريب قيادة الجيش
-
سلطة وادي الأردن تعزز شراكتها مع القطاع الخاص باتفاقيات الري