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حسان: نحيي نشامى قواتنا المسلحة

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رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
السبت، 01-03-2025 12:23 م
الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي.اضافة اعلان


وكتب حسان في تغريدة عبر إكس، "في ذكرى تعريب قيادة الجيش، نستذكر بفخر قرار جلالة الملك الباني الحسين بن طلال - طيّب الله ثراه - ونحيي نشامى قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الذين يواصلون مسيرة العزة والوفاء تحت ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، ليبقى جيشنا العربي كما هو دوماً درع الوطن الحصين وسياجه المنيع".
 
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