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حسان والرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية يؤكدان متانة الشراكة بتنفيذ مشاريع استراتيجية

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جانب من اللقاء
 
الأحد، 14-06-2026 04:50 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" محمد الرمحي، متانة الشراكة الأردنية - الإماراتية في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى والتوسع فيها في العديد من المجالات، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة.

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وبحث اللقاء المشاريع الجديدة التي تقوم الشركة بتنفيذها في المملكة، ومن أبرزها تطوير مشاريع طاقة الرياح باستطاعة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاواط، الذي يتم حاليا استكمال الدراسات الفنية بشأنه تمهيدا لبدء التنفيذ


وثمن رئيس الوزراء خلال اللقاء مبادرة شركة "مصدر" بتقديم منحة لإنشاء مشروع محطة طاقة رياح بقدرة 25 ميجاواط، في منطقة بطن الغول في محافظة معان؛ لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وقد تم توقيع الاتفاقية المتعلقة به في شباط الماضي، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.


بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" حرص الشركة على تعزيز مشاريعها في المملكة، وتوسيع نطاق شراكتها واستثماراتها من خلال تطوير المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة؛ بما يسهم في دعم الجهود التنموية في الأردن.


وكان رئيس الوزراء جعفر حسان استقبل في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، الأحد، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" محمد الرمحي، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.


يذكر أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" أقامت أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المملكة "مشروع بينونة" بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط، وكذلك مشروع رياح الطفيلة الذي تمتلك فيه الشركة حصة تقدر بـ50%.

 
 


gnews

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