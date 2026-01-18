حسان ونظيره القطري يؤكدان أهمية البناء على نتائج اجتماعات "اللجنة العليا المشتركة"

01:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761363 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أجرى رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تناولت العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيزها بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في المنطقة. اضافة اعلان





وأكدت المباحثات أهمية البناء على نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنية – القطرية لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في القطاعات الاقتصادية خصوصاً الغاز والطاقة والاستثمار.



وأكد رئيس الوزراء ونظيره القطري أهمية دور القطاع الخاص من البلدين في استثمار الفرص الاقتصادية المتاحة.



وقال حسان إن تداعيات الحرب على غزة ما زالت تشكل تحدياً كبيراً في المنطقة إلى جانب الأوضاع الصعبة في الضفة الغربية والقدس؛ جراء استمرار الانتهاكات المتطرفة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية.



وثمن رئيس الوزراء، الدور الكبير لدولة قطر في السعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، خصوصاً إنهاء الحرب على غزة.



من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إن مواقف البلدين متطابقة وداعمة لبعضها البعض تجاه مختلف القضايا، خصوصاً القضية الفلسطينية والشأن السوري.



وأكد آل ثاني حرص بلاده على الاستفادة من فرص ومجالات التعاون الواسعة بين الجانبين.



وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنية – القطرية تمثل منصة جيدة لمراجعة ما تم إنجازه على مستوى العلاقات الثنائية، والتخطيط المستقبلي لتعزيزها، خصوصاً في تنمية التبادل التجاري والاستثمار والصناعة والطاقة والقوى البشرية.

تم نسخ الرابط





