الأربعاء 2026-01-14 10:19 م

حسَّان ونظيره اللُّبناني يشهدان توقيع 21 اتفاقية للتعاون بين البلدين

الأربعاء، 14-01-2026 08:44 م

الوكيل الإخباري-   شهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان ونظيره اللبناني نواف سلام توقيع 21 اتفاقية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك عقب ترؤُّسهما لاجتماع اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة، الذي عُقد في بيروت الأربعاء.

وكان حسَّان ونظيره اللبناني قد ترأسا اجتماع اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - اللبنانيَّة المشتركة، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وآليَّات متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات، وأوجه التعاون المستقبلي الممكنة.


وعرض وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يعرب القضاة ونظيره اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التحضيريَّة التي جرت الثلاثاء.


ووقع حسّان وسلام محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا الأردنية اللبنانية المشتركة. كما وقّع الوزراء من كلا الجانبين 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، وذلك في ختام أعمال الدورة.

 
 


