حسَّان ونظيره اللُّبناني يشهدان توقيع 21 اتفاقية للتعاون بين البلدين

وكان حسَّان ونظيره اللبناني قد ترأسا اجتماع اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - اللبنانيَّة المشتركة، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وآليَّات متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات، وأوجه التعاون المستقبلي الممكنة.
وعرض وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يعرب القضاة ونظيره اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التحضيريَّة التي جرت الثلاثاء.
ووقع حسّان وسلام محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا الأردنية اللبنانية المشتركة. كما وقّع الوزراء من كلا الجانبين 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، وذلك في ختام أعمال الدورة.
-
أخبار متعلقة
-
التنفيذ القضائي يدعو المواطنين إلى المبادرة بالاستفادة من هذه الفرصة
-
بعد تسجيل حالات تسمم في الاردن .. تحذيرات من الفطر البري
-
وزير الأشغال يوجه بتعزيز حمايات مخارج جسري "زرقاء ماعين وشقيق"
-
35 ألف طالب وطالبة يتقدمون غداً لامتحان التربية الإسلامية
-
مجلس الوزراء يوافق على تأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة أشهر
-
الحيصة: المنخفض الجوي يعزز مخزون المياه في السدود
-
"الإدارة المحلية": 24 مليون دينار لتطوير البنية التحتية
-
البريد الأردني يبحث تعزيز التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني