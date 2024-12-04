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حسان يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالأردن ودول الخليج

رئيس الوزراء يستقبل وفداً خليجيَّاً من المشاركين في مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول
رئيس الوزراء يستقبل وفداً خليجيَّاً من المشاركين في مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول
الأربعاء، 04-12-2024 02:13 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، في رئاسة الوزراء، وفدا خليجيا من المشاركين في مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، برئاسة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

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ويضم الوفد رؤساء وأعضاء من اتحاد الغرف العربية والخليجية، ورؤساء وأعضاء من مجالس إدارة غرف دول الخليج.


وجرى خلال اللقاء استعراض جهود تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الثنائي والجماعي، وإمكانية استفادة المشاريع المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها الأردن وتتيح الوصول إلى أسواق عالمية كبيرة.


وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لاستضافة الأردن مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، والذي سيشهد ضمن أعماله انعقاد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية لأول مرة خارج دول مجلس التعاون الخليجي؛ ما يؤكد عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع الأردن بدول المجلس، والتي تعكس العلاقة الأخوية التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بأشقائه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي.


كما أكد رئيس الوزراء والحضور أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن ودول الخليج العربية، مشيدين بالمشاريع المشتركة التي تنفذ بين الجانبين في العديد من المجالات.


واستعرض رئيس الوزراء أبرز المشاريع الكبرى التي يعكف الأردن على تنفيذها، والتي تشكل فرصا استثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين من دول الخليج العربية.

 
gnews

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