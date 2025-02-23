حسان يؤكد أهمية خدمة المواطنين والتسهيل عليهم بتوفير السلع بأسعار مناسبة

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في منطقتيّ رأس العين ومرج الحمام.

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وأشاد رئيس الوزراء، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين، بدور المؤسستين في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يزداد فيه الطلب على العديد من المواد التموينية.



وشدد رئيس الوزراء على أهمية التركيز على خدمة المواطنين والتسهيل عليهم في توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية، والتخفيف عليهم، خصوصاً وأن أسواق المؤسستين تنتشر في جميع محافظات ومناطق المملكة.