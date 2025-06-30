حسّان يؤكّد أهميَّة مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي

الوكيل الإخباري- أكَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان أهميَّة مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي، والتركيز على توسعة قاعدة المشاركين فيها على مستوى الأفراد والجهات على أن تشمل جميع محافظات المملكة.

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كما أكَّد رئيس الوزراء خلال ترؤُّسه اجتماعاً لمجلس أمناء الجائزة، أهميَّة تشجيع الشَّباب على العمل التطوُّعي ودعمه وتوسيع نطاقه نحو الأعمال التطوعيَّة التي يحتاجها المجتمع في مختلف المجالات، مشدّداً على ضرورة أن تكون مراكز الشَّباب في المحافظات حواضن للأعمال التطوعيَّة وأن يكون العمل التطوعي جزءاً أساسيَّاً من عملها.



ولفت إلى أهميَّة تنويع العمل التطوُّعي وتوجيهه نحو تغيير بعض الثَّقافات السلبيَّة، من خلال إطلاق مبادرات جديدة تسهم في خدمة المجتمعات وتؤدّي رسالة واضحة فيها، مؤكّداً دعم الحكومة للمبادرات التطوعيَّة النوعيَّة.