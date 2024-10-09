حسان يبحث بناء القدرات في مركز شباب الجيزة

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مجموعة من الشباب والشابات في مركز شباب الجيزة وناقش معهم سُبُل تطوير برامج التدريب وبناء القدرات والتوعية المقدمة لهم.

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وأكد حسان أهمية رفد المركز بحاجاته الضرورية من الأجهزة والمعدات، وتطوير مرافقه لتوسعة إقامة الأنشطة الشبابية في مثل هذه المراكز.