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حسان يبحث بناء القدرات في مركز شباب الجيزة

حسان خلال اللقاء | من المصدر
حسان خلال اللقاء | من المصدر
الأربعاء، 09-10-2024 01:19 م

الوكيل الإخباري-  التقى  رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مجموعة من الشباب والشابات في مركز شباب الجيزة وناقش معهم سُبُل تطوير برامج التدريب وبناء القدرات والتوعية المقدمة لهم.

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وأكد حسان أهمية رفد المركز بحاجاته الضرورية من الأجهزة والمعدات، وتطوير مرافقه لتوسعة إقامة الأنشطة الشبابية في مثل هذه المراكز.

 

 

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