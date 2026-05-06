حسان يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية

الوكيل الإخباري- ترأس رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الأربعاء، الاجتماع الأوَّل لمجلس أمناء الأكاديميَّة الأردنيَّة للإدارة الحكوميَّة، التي تأسَّست خلفاً قانونيَّاً لمعهد الإدارة العامَّة.

وأكَّد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أنَّ تأسيس الأكاديمية جاء لإحداث نقلة نوعيَّة في إعداد وتأهيل الكوادر الحكومية على مختلف المستويات، لافتاً إلى ضرورة ربط برامج الأكاديميَّة بالاحتياجات الفعليَّة للمؤسَّسات الحكومية، وأولويات السياسات العامة والأولويَّات الوطنيَّة، لضمان تحقيق أثر ملموس.



وأشار إلى ضرورة البدء بتنفيذ منظومة مؤسسيَّة متكاملة ومستدامة لبناء القدرات وتأهيل الكوادر وإعداد القيادات الحكوميَّة وتعزيز الابتكار، تواكب أفضل الممارسات العالمية؛ لتكون رافعة للعمل الحكومي وتحسين كفاءة الخدمات ومستواها.



ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة التَّركيز على برامج التحوُّل الرَّقمي والذَكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات، مؤكداً أهميَّة أن نرى أثراً واضحاً على سرعة الإنجاز، وكفاءة وسهولة الإجراءات، ورضا المواطنين عن الخدمات.



وعرضت وزير دولة لتطوير القطاع العام/ نائب رئيس مجلس الأمناء بدريَّة البلبيسي الإطار العام لعمل الأكاديميَّة للعامين الجاري والمقبل، والتي تشمل تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة النوعيَّة في مجال الإدارة الحكوميَّة.



وجرت خلال الاجتماع مناقشة الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديميَّة، وهيكلها التَّنظيمي المقترح، والخطَّة التنفيذيَّة للشهور الستَّة المقبلة.