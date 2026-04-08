حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

وأكَّد رئيس الوزراء وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيطرتها على كلِّ الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الأردن، وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني مستعد لإرسال المساعدات الممكنة للجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وأعرب رئيس الوزراء عن رفض الأردن التام لهذا العدوان الغاشم الذي يشكِّل انتهاكاً لسيادة لبنان الشَّقيق، مشدِّداً على أن استهداف المدنيين يُعدُّ خرقاً فاضحاً للقانون الدَّولي والقانون الدَّولي الإنساني.
وشدَّد على أنَّ هذا التصعيد الخطير من شأنه أن يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والصِّراع، مؤكِّداً ضرورة وقف الاعتداءات فوراً والالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجز في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024م.
