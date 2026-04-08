الأربعاء 2026-04-08 11:03 م

حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
الوكيل الإخباري-   اجرى رئيس الوزراء جعفر حسَّان اتصالاً هاتفيَّاً مع نظيره اللُّبناني الدكتور نوَّاف سلام، أكَّد فيه تضامن الأردن الكامل مع لبنان الشَّقيق ورفضه للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضيه.

وأكَّد رئيس الوزراء وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيطرتها على كلِّ الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الأردن، وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني مستعد لإرسال المساعدات الممكنة للجمهورية اللبنانية الشقيقة.


وأعرب رئيس الوزراء عن رفض الأردن التام لهذا العدوان الغاشم الذي يشكِّل انتهاكاً لسيادة لبنان الشَّقيق، مشدِّداً على أن استهداف المدنيين يُعدُّ خرقاً فاضحاً للقانون الدَّولي والقانون الدَّولي الإنساني.


وشدَّد على أنَّ هذا التصعيد الخطير من شأنه أن يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والصِّراع، مؤكِّداً ضرورة وقف الاعتداءات فوراً والالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجز في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024م.

 
 


رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






