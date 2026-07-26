حسان يزور محمية العقبة البحرية عقب إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو

الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الأحد، محميَّة العقبة البحريَّة، بعد صدور قرار منظمة الأمم المتَّحدة للتَّربية والعلم والثَّقافة (اليونسكو) بإدراجها على قائمة التُّراث العالمي، واشاد بجهود القائمين على هذا الإنجاز الوطني، واكِّد ضرورة البناء عليه لتعزيز مكانة العقبة سياحيَّاً وبيئيَّاً واقتصاديَّاً.

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ويأتي إدراج المحميَّة على قائمة التُّراث العالمي تقديراً لما تتمتَّع العقبة به من تنوُّع حيوي بحري فريد، وحماية للأنواع والنُّظم البيئيَّة البحريَّة والشِّعاب المرجانيَّة.