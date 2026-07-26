حسان يزور محمية العقبة البحرية عقب إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو

ويأتي إدراج المحميَّة على قائمة التُّراث العالمي تقديراً لما تتمتَّع العقبة به من تنوُّع حيوي بحري فريد، وحماية للأنواع والنُّظم البيئيَّة البحريَّة والشِّعاب المرجانيَّة.
وتحتضن المحميَّة أكثر من 150 نوعاً من الشِّعاب المرجانيَّة وأكثر من 500 نوع من الأسماك ونحو 1000 نوع من الكائنات النَّادرة والمهدَّدة، بما يجعلها من أكثر المناطق البحرية تنوعاً على مستوى الإقليم والعالم.
-
أخبار متعلقة
-
العجلوني يتفقد سير امتحانات الشامل النظرية للدورة الصيفية 2026
-
الاتحاد العالمي للنقل العام يدرج عمّان ضمن المدن الرائدة في النقل الأخضر
-
نداء عاجل الى سائقي التكاسي بعمان
-
رئيس الوزراء يفتتح محطة للغاز الطبيعي في القويرة ضمن خطة لخفض كلف الطاقة
-
نقص التمويل يقلّص مساعدات الأغذية العالمي للاجئين السوريين في الأردن
-
الدوريات الخارجية تكشف عن سبب حادث التصادم على طريق بغداد الدولي
-
الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخص داخل حفرة في الزرقاء
-
سوق عمّان المركزي يستقبل نحو 3800 طن من الخضار والفواكه اليوم