الأربعاء 2025-05-21 01:56 م
 

حسان يزور "نُزُل فينان البيئي" ويوجّه بتوسعة مشروع الطاقة الشمسية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 21-05-2025 01:44 م
الوكيل الإخباري-   زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نُزُل فينان البيئي الذي يُعد من أبرز النُّزل البيئية في العالم، ويمثّل نموذجًا للسياحة المستدامة في جنوب المملكة. واطّلع خلال الزيارة على الخدمات المقدّمة في النُزُل ودوره في دعم المجتمعات المحلية وجذب الزوّار الباحثين عن تجربة طبيعية فريدة.اضافة اعلان


ووجّه الدكتور حسان بتوسعة مشروع الطاقة الشمسية الذي يخدم النُزُل، بهدف تقليل كلف التشغيل وزيادة القدرة على استقطاب السياح، مؤكدًا أهمية تطوير هذا النوع من المشاريع التي تجمع بين حماية البيئة وتعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة.

 
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