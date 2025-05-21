حسان يزور "نُزُل فينان البيئي" ويوجّه بتوسعة مشروع الطاقة الشمسية

ووجّه الدكتور حسان بتوسعة مشروع الطاقة الشمسية الذي يخدم النُزُل، بهدف تقليل كلف التشغيل وزيادة القدرة على استقطاب السياح، مؤكدًا أهمية تطوير هذا النوع من المشاريع التي تجمع بين حماية البيئة وتعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة.
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