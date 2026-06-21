حسان يشدد على أن لاعبي المنتخب الوطني يستحقون التقدير

وقال حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الزرقاء، إن الحكومة تجتمع اليوم في أجواء من الفخر والاحتفال بإنجازات المنتخب الوطني "النشامى"، الذي رفع راية الأردن عالياً أمام العالم، متمنياً للاعبين المزيد من التوفيق والنجاح.
وأضاف أن الأردنيين يفخرون بكل من مثّل الوطن و"بيّض وجهه" في الولايات المتحدة الأميركية، من خلال رفع علم الأردن وإبراز صورته المشرقة خلال بطولة كأس العالم.
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