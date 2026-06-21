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حسان يشدد على أن لاعبي المنتخب الوطني يستحقون التقدير

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
 
الأحد، 21-06-2026 01:46 م

الوكيل الإخباري-  شدد  رئيس الوزراء جعفر حسان على أن لاعبي المنتخب الوطني يستحقون التقدير لما قدموه من أداء وإنجازات، مؤكداً أن "النشامى" أصبحوا مصدر فخر لجميع الأردنيين، وأنهم أبطال الوطن الذين جسدوا صورة الأردن بأفضل صورة أمام العالم.

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 واكد حسان أن مسيرة المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم تمثل جزءاً من مشهد وطني كبير تحقق بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مشيراً إلى أن الدعم والاهتمام المتواصلين كانا أساس الوصول إلى هذه المرحلة المهمة التي يعتز بها الأردنيون.


وقال حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الزرقاء، إن الحكومة تجتمع اليوم في أجواء من الفخر والاحتفال بإنجازات المنتخب الوطني "النشامى"، الذي رفع راية الأردن عالياً أمام العالم، متمنياً للاعبين المزيد من التوفيق والنجاح.


وأضاف أن الأردنيين يفخرون بكل من مثّل الوطن و"بيّض وجهه" في الولايات المتحدة الأميركية، من خلال رفع علم الأردن وإبراز صورته المشرقة خلال بطولة كأس العالم.

 
 


gnews

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