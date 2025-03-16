حسان يشيد بمبادرة البنوك بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم

الوكيل الإخباري- أشاد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، بمبادرة البنوك في الأردن بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.

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وأكد محافظ البنك المركزي عادل شركس خلال إعلان مبادرة دعم قطاعي الصحة والتعليم، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.