 
الأحد 2025-03-16 08:11 م
 




            

        








    

        

        

            حسان يشيد بمبادرة البنوك بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                جعفر حسان
            
                

                    جعفر حسان
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        07:54 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أشاد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، بمبادرة البنوك في الأردن بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.
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وأكد محافظ البنك المركزي عادل شركس خلال إعلان مبادرة دعم قطاعي الصحة والتعليم، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم إن المبادرة تتضمن تنفيذ مشاريع بناء مدارس ومرافق ومراكز صحية في مختلف المحافظات، بما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها في هذا الاتجاه.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                وزارة الاستثمار
                            
                    
                    

                        
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                                جعفر حسان
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            حسان يشيد بمبادرة البنوك بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                مديرية الأمن العام
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            القبض على شخص أساء لرقيب سير وظهر في فيديو جرى تداوله
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            أخبار محلية
                        
                        
                            مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزارة الأوقاف
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
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                                العاصمة عمان
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
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