حسان يطلب من الوزراء المغادرين التعاون مع زملائهم الجدد وتسليم الملفات إليهم

الوكيل الإخباري- أكدت مصادر أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان التقى صباح اليوم الأربعاء جميع الوزراء المغادرين بالتعديل الوزاري، كلاً على حده.

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