الأربعاء 2025-08-06 03:08 م
 

حسان يطلب من الوزراء المغادرين التعاون مع زملائهم الجدد وتسليم الملفات إليهم

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسَّان
 
الأربعاء، 06-08-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت مصادر أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان التقى صباح اليوم الأربعاء جميع الوزراء المغادرين بالتعديل الوزاري، كلاً على حده.

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وقدَّم رئيس الوزراء الشكر للوزراء المغادرين على جهودهم، وطلب منهم التعاون مع الوزراء الجدد وتسليم الملفات إليهم بما يضمن استمراريَّة العمل في الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارات.

 
 
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