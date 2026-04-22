حسان يطلع على خطط أمانة عمان للتحول الرقمي والتحديث الإداري والمالي

11:04 ص

الوكيل الإخباري- اطلع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، على خطط أمانة عمان الكبرى للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، خلال لقائه رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة.





وشدد رئيس الوزراء على ضرورة سرعة المباشرة بتنفيذ منظومة تطوير وتحديث الخدمات الإلكترونية في الأمانة، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لملاحظاتهم.



وعرض رئيس لجنة أمانة عمان خطط التحديث الإداري في الأمانة، الهادفة إلى رفع كفاءة الإدارات وتطوير القيادات والكفاءات فيها، كما عرض نظام تطوير الموارد البشرية الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 78 بالمئة، ويستهدف تسهيل تقديم الخدمات على الموظفين وتقييم عمل الإدارات والفرق الفنية والإدارية، وسرعة الاستجابة لملاحظات المواطنين.



وبين الشواربة أن الأمانة أعدت برنامجاً لقادة المستقبل، يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر وكفاءاتهم ليكونوا مؤهلين لتولي الوظائف والمهام القيادية والتنفيذية في الأمانة.



وجرى خلال اللقاء عرض خطة أمانة عمان الكبرى التنفيذية المرتبطة بطرح الصكوك الإسلامية، والتي تشكلت لغاياتها لجنة بموجب قرار من مجلس الوزراء تضم وزارة المالية والبنك المركزي الأردني وأمانة عمان، لوضع خطة تنفيذية للاكتتاب في هذه الصكوك.



وأوضح الشواربة أن الحزمة الأولى من هذه الصكوك يتوقع طرحها نهاية حزيران المقبل بقيمة 400 مليون دينار، فيما تعكف اللجنة على الإعداد للحزمتين الثانية والثالثة من طرح هذه الصكوك، بهدف إعادة هيكلة الديون وتخفيض كلفتها، وتحويلها إلى فرص استثمارية طويلة الأجل لتعزيز تمويل المشاريع الخدمية والإنتاجية.



وحضر اللقاء وزير دولة للشؤون الاقتصادية المهندس مهند شحادة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس.





