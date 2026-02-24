الثلاثاء 2026-02-24 07:14 م

حسان يطمئن الأردنيين حول تعديلات الضمان الاجتماعي

ل
جانب من الجلسة
 
الثلاثاء، 24-02-2026 05:43 م

الوكيل الإخباري- شدد رئيس الوزراء، جعفر حسّان، خلال جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، على أن حماية حقوق المواطنين أولوية أساسية لا بد من مراعاتها بشكلها الكلي.

اضافة اعلان


ولفت حسان، إلى أن التعديلات على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية والأخذ بالملاحظات الواردة عبر موقع ديوان التشريع والرأي من الخبراء والمواطنين، إضافة إلى الملاحظات التي قدمها النواب.


وأكد أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات لتجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان وأعضائه، مشدداً على التعاون الكامل مع البرلمان ولجانه لتحقيق الهدف الأساس المتمثل في حماية مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدة متينة لمستقبل التقاعدات وأساساً مستداماً لها.


وأوضح أن مشروع القانون سيبقي على إجراءات تدعيم حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها، لتكون وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرارات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

أخبار محلية الأشغال تعلن إنجاز طريق صرفا – الأغوار

ا

أخبار محلية إضافة خدمة طلب تحديث البيانات ضمن التحديث الجديد لتطبيق "سند"

ت

أخبار محلية أول تصريح لوزير العمل بعد تعديل مسودة قانون الضمان

ت

أخبار محلية خلال عام .. 635 طفلا و 1598 مرافقاً لهم نقلهم الأردن من غزَّة في رحلة علاج يقودها الجيش العربي

ت

أخبار محلية "أوقاف إربد" و"الكورة" تعقدان أولى المجالس العلمية الهاشمية

و

أخبار محلية صندوق الزكاة ينظم يوما خيريا وطبيا بالرويشد

ل

أخبار محلية حسان يطمئن الأردنيين حول تعديلات الضمان الاجتماعي

ى

أخبار محلية رئيس الوزراء يكشف أبرز التعديلات على معدل الضمان الاجتماعي



 






الأكثر مشاهدة