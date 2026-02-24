حسان يطمئن الأردنيين حول تعديلات الضمان الاجتماعي

ولفت حسان، إلى أن التعديلات على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية والأخذ بالملاحظات الواردة عبر موقع ديوان التشريع والرأي من الخبراء والمواطنين، إضافة إلى الملاحظات التي قدمها النواب.
وأكد أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات لتجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان وأعضائه، مشدداً على التعاون الكامل مع البرلمان ولجانه لتحقيق الهدف الأساس المتمثل في حماية مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدة متينة لمستقبل التقاعدات وأساساً مستداماً لها.
وأوضح أن مشروع القانون سيبقي على إجراءات تدعيم حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها، لتكون وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرارات.
