حسان يطمئن على منتفعي جمعية الأسرة البيضاء الذين تم إلحاقهم بدارات سمير شما

الوكيل الإخباري- اطمأن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، صباح اليوم الأحد، على أوضاع المنتفعين من جمعية الأسرّة البيضاء الذين تم إلحاقهم بدارات سمير شما بشكل مؤقت إلى حين إجراء الصيانة وإعادة التأهيل اللازمة للجمعية التي تعرضت لحادثة حريق الجمعة الماضية.

اضافة اعلان



وأكد رئيس الوزراء، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية، ضرورة تقديم أفضل الخدمات لهم وإحاطتهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية اللازمة، وذلك بعد أن تجول في عدد من مرافق الإقامة والرعاية التي وفرتها دارات سمير شما لهم.



وأشاد رئيس الوزراء بجاهزية دارات سمير شمّا لاستقبال 43 منتفعا من جمعية الأسرة البيضاء إلى حين عودتهم إلى الجمعية بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الشاملة وإعادة تأهيل المبنى الذي باشرت به إدارة متابعة وتنفيذ المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بتوجيهات ملكية سامية والمتوقع إنجازه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وتشمل أعمال صيانة وتأهيل مبنى الجمعية، إزالة آثار الحريق الداخلية والخارجية وتأهيل المبنى بشكل كامل وبأفضل المعايير، تمهيدا لإعادة افتتاحه.