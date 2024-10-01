حسان يفوض صلاحيات لـ 6 وزراء

الوكيل الإخباري- قرر رئيس الوزراء جعفر حسان تفويض صلاحيات لـ 6 من الوزراء في حكومته.





وشمل القرار تفويض صلاحيات للوزراء ، عبدالله العدوان (وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء) وفياض القضاة (وزير دولة للشؤون القانونية) وأحمد العويدي (وزير دولة) و- مهند شحادة (الشؤون الاقتصادية) و- عبد المنعم العودات (الشؤون السياسية والبرلمانية) وخير أبو صعيليك (تطوير القطاع العام.



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