حسّان يلتقي مع برّي في عين التينة

11:22 ص

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الوزراء جعفر حسان، الخميس، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي في عين التينة في لبنان.







