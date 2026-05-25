حسان يهنئ الملك وولي العهد بعيد الاستقلال ويؤكد الاعتزاز بمسيرة البناء في الأردن

الوكيل الإخباري- نشر رئيس الوزراء جعفر حسان عبر حسابه الرسمي على منصة "X" تغريدة هنأ فيها جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأسرة الأردنية، بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.





وأكد حسان في تغريدته أن هذه المناسبة الوطنية تعزز معاني الفخر بالمنجزات التي حققتها الدولة الأردنية، مشيراً إلى الاعتزاز بأردن الكرامة والعزّة والقيم الأصيلة، ومواصلة مسيرة البناء والتحديث في مختلف القطاعات.



واختتم حسان تغريدته بالتأكيد على مواصلة العمل الوطني بروح المسؤولية والإصرار، معرباً عن التهنئة لكل الأردنيين بهذه المناسبة الوطنية.





