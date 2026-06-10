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حسان يهنئ بمناسبة ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الأربعاء، 10-06-2026 12:58 م

الوكيل الإخباري-   نشر رئيس الوزراء جعفر حسان تغريدة على منصة "إكس" بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

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وقال رئيس الوزراء في التغريدة "تحية فخر واعتزاز إلى نشامى جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة؛ بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. قيم الثورة ومبادئها عقيدتكم، وعزة الأردن ورفعته غايتكم.


"كل عام وحماة الوطن وحملة شعاره الأغلى بألف خير، في ظل قائد المسيرة وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم".

 
 


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