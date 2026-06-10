حسان يهنئ بمناسبة ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

وقال رئيس الوزراء في التغريدة "تحية فخر واعتزاز إلى نشامى جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة؛ بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. قيم الثورة ومبادئها عقيدتكم، وعزة الأردن ورفعته غايتكم.
"كل عام وحماة الوطن وحملة شعاره الأغلى بألف خير، في ظل قائد المسيرة وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم".
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