الأربعاء 2026-01-21 09:18 م

حسان يوجه بإجراء صيانة شاملة لملعب البترا الرياضي وإعادة افتتاحه بأسرع وقت

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسَّان
 
الأربعاء، 21-01-2026 07:34 م
الوكيل الإخباري-   وجه رئيس الوزراء جعفر حسَّان خلال زيارته للواء البترا، الأربعاء، بإجراء صيانة شاملة لملعب البترا الرياضي، وإعادة افتتاحه لخدمة الحركة الرياضيَّة والشبابيَّة بأسرع وقت. اضافة اعلان
 
 


