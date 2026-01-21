حسان يوجه بإجراء صيانة شاملة لملعب البترا الرياضي وإعادة افتتاحه بأسرع وقت

07:34 م

الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء جعفر حسَّان خلال زيارته للواء البترا، الأربعاء، بإجراء صيانة شاملة لملعب البترا الرياضي، وإعادة افتتاحه لخدمة الحركة الرياضيَّة والشبابيَّة بأسرع وقت.



