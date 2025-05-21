حسان يوجه بإنجاز تأهيل شاطئ عمان السياحي قبل الأعياد

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الوكيل الإخباري- اطلع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ليوم الاربعاء، على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل شاطئ عمان السياحي. اضافة اعلان





ووجه حسان بضرورة الإسراع في إنجازه وافتتاحه ليستقبل الزوار خلال فترة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك.



كما وجه بإدامة خدمات شاطئ عمان السياحي كمتنفس للزوار، على أن يستمر عمله خلال فترة الأعياد حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.