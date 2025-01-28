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حسان يوجه بإنشاء مبنى جديد لمركز صحي عجلون الشامل

جعفر حسان
جعفر حسان
الثلاثاء، 28-01-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس الوزراء جعفر حسان، الثلاثاء، سبعة مواقع تنموية وزراعية وسياحية وصحية وشبابية في محافظة عجلون ضمن جولاته الميدانية.

وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته لجمعية قرى شمال عجلون دعم الحكومة للجمعيات العاملة في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي لتوسيع أعمالها وتطوير منتجاتها.

ووجه حسان خلال زيارته لمعهد تدريب مهني عجلون بتهيئة الظروف الملائمة وتحفيز الشباب والشابات على برامج التدريب المهني ودعمهم بعد التخرج وتشبيكهم مع الشركات وسوق العمل.

وزار رئيس الوزراء شركة التكنولوجيا المتقدمة لصناعة الألبسة في قضاء عرجان ويشيد بها كاستثمار ناجح يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتوفير مئات فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة، ويبحث مجالات التوسع في هذا القطاع.

كما أكد ضرورة الإسراع بإنجاز أعمال الصيانة والترميم لموقع كنيسة مارس الياس السِّياحي الديني ودراسة ربطه بمسار جديد مع تلفزيك عجلون لإثراء تجربة السائح وإبراز التنوع الحضاري في المملكة.

وشدد حسان على ضرورة التأكد من جاهزية تلفريك عجلون قبل بدء الموسم السياحي وإدامة صيانته والالتزام بمتطلبات السلامة العامة .

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ووجه رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد لمركز صحي عجلون الشامل خلال العام 2026.

 
gnews

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