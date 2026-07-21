حسان يوجه باستحداث مشاغل تدريبية حديثة في معهد تدريب مهني الرمثا

الوكيل الإخباري- اطلع رئيس الوزراء جعفر حسَّان على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تدريب مهني الرمثا، مؤكدا ضرورة تطويرها لتكون كافية وشاملة في جميع معاهد التَّدريب المهني في المملكة؛ لتسهم في إكساب المستفيدين المهارات المطلوبة لسوق العمل، وضرورة توفير تمويل ميسَّر ومنح عينيَّة تشمل الأدوات والمستلزمات لخرِّيجي هذه المعاهد؛ للبدء بإنشاء مشاريعهم الصغيرة بعد الانتهاء من التَّدريب.

اضافة اعلان