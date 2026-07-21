الثلاثاء 2026-07-21 12:06 م

حسان يوجه باستحداث مشاغل تدريبية حديثة في معهد تدريب مهني الرمثا

ث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسَّان
 
الثلاثاء، 21-07-2026 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   اطلع رئيس الوزراء جعفر حسَّان على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تدريب مهني الرمثا، مؤكدا ضرورة تطويرها لتكون كافية وشاملة في جميع معاهد التَّدريب المهني في المملكة؛ لتسهم في إكساب المستفيدين المهارات المطلوبة لسوق العمل، وضرورة توفير تمويل ميسَّر ومنح عينيَّة تشمل الأدوات والمستلزمات لخرِّيجي هذه المعاهد؛ للبدء بإنشاء مشاريعهم الصغيرة بعد الانتهاء من التَّدريب.

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ووجه رئيس الوزراء باستحداث مشاغل تدريبيَّة حديثة لبعض التخصُّصات في معهد تدريب مهني الرَّمثا؛ بما يلبِّي احتياجات سوق العمل، وتحديث مختبر الحاسوب في المعهد الذي ينتظم فيه حاليَّاً أكثر من 140 متدرباً.

 
 


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