حسان يوجه باستحداث مشاغل تدريبية حديثة في معهد تدريب مهني الرمثا

ووجه رئيس الوزراء باستحداث مشاغل تدريبيَّة حديثة لبعض التخصُّصات في معهد تدريب مهني الرَّمثا؛ بما يلبِّي احتياجات سوق العمل، وتحديث مختبر الحاسوب في المعهد الذي ينتظم فيه حاليَّاً أكثر من 140 متدرباً.
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