حسان يوجه بالإسراع في البدء بمشروع إنشاء حديقة عامة بالقرب من جامعة آل البيت

05:49 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738245 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الثلاثاء، عددًا من المواقع في ألوية قصبة المفرق والبادية الشمالية الشرقية والبادية الشمالية الغربية، وذلك ضمن جولاته الميدانية الأسبوعيّة. اضافة اعلان





واستهل رئيس الوزراء جولته الميدانية بتفقّد جمعية رعاية الطفل الخيرية في لواء البادية الشمالية الشرقية، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث استمع إلى إيجاز من القائمين على الجمعية حول الخدمات التي تقدمها.



وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لجهود الجمعية لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها، خصوصًا في مجال رعاية وتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة، موجهًا بزيادة الكوادر المختصة في مجال العلاج الطبيعي، وتزويد الجمعية بالأجهزة والمعدات الضرورية، وتطوير مرافقها بما يمكّنها من توسيع شريحة المستفيدين من خدماتها.



وتقدّم الجمعية خدمات التعليم والتأهيل لـ128 طفلًا من ذوي الإعاقات المختلفة، وتنظّم دورات مهنيّة وحرفيّة مختلفة لأبناء وبنات المجتمع المحلي، كما تنشط في مجالات العمل الخيريّة مثل كفالة الأيتام.



وفي لواء البادية الشمالية الغربية، تفقّد رئيس الوزراء مركز صحي مغير السرحان الشامل، حيث اطّلع على واقع الخدمات الصحيّة التي يقدمها، واستمع من مراجعي المركز وكوادره إلى الاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى هذه الخدمات.



ووجّه رئيس الوزراء بتسريع إجراء صيانة شاملة للمركز الذي تأسس عام 1969، وتمّ تحويله إلى مركز شامل عام 2012، وكذلك رفده بالكوادر الطبيّة المختصة والأجهزة والمعدّات اللازمة.



وخلال تفقّده لمركز صحي المفرق الأولي، وجّه رئيس الوزراء وزير الصحة باستئجار مبنى بديل وملائم للمركز في أسرع وقت ممكن، حيث يقع المركز حاليًّا في منطقة مكتظّة وسط السوق التجاري، ويُعد مبناه قديمًا.



وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة تزويد المركز بمختلف الاحتياجات اللازمة لخدمة المواطنين، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها.



وفي معهد تدريب مهني المفرق، استمع رئيس الوزراء، بحضور وزير العمل، إلى المتدربات على عدد من المهن حول احتياجاتهنّ لتوظيف المهارات التي تم اكتسابها من البرامج التدريبية المهنيّة في توفير فرص العمل من خلال إقامة مشاريع صغيرة ومنزليّة خاصة وتسويق منتجاتها إلكترونيًّا.



وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء إلى دعم برامج التمويل الميسّر لخريجي معاهد التدريب المهني لتمكينهم من إقامة مشاريعهم الصغيرة والمنزلية، خصوصًا وأن العديد منهم لديهم الخطط اللازمة لإقامة هذه المشاريع.



وفي مركز شباب رحاب، اطّلع رئيس الوزراء، بحضور وزير الشباب، على البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها، ومنها برامج التدريب على رياضة التايكواندو، حيث أعرب رئيس الوزراء عن شكره للاتحاد الأردني للتايكواندو لتقديمه برامج تدريبية في العديد من مراكز الشباب في المحافظات والأطراف، من خلال مدربين معتمدين من الاتحاد، وبالتعاون مع وزارة الشباب.



وشدّد رئيس الوزراء في هذا الصدد على ضرورة توسيع البرامج التي تقدمها مراكز الشباب، وإدامتها على مدار العام، وأن تشمل المجالات التعليمية والرياضية والفنون، لتمكين الشباب والشابات من المهارات التي يحتاجونها.



وفي إطار الزيارة الميدانيّة إلى محافظة المفرق أيضًا، وجّه رئيس الوزراء إلى الإسراع في البدء بمشروع إنشاء حديقة عامة على مساحة 200 دونم بالقرب من جامعة آل البيت، التي قامت بتخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة الحديقة، لتكون متنفسًا لأهالي المحافظة.



وكان رئيس الوزراء قد أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في المفرق في شهر شباط الماضي عن إنشاء هذه الحديقة، وخصّص المجلس حينذاك مبلغ 500 ألف دينار للبدء بإجراءات إنشائها.



كما وجّه رئيس الوزراء بمتابعة احتياجات نادي معلّمي المفرق وتأهيل مرافقه لخدمة منتسبي النادي من المعلّمين والمعلّمات وأسرهم.



وخلال زيارته الشركة الأولى لإنتاج البذور الزراعية في المفرق، أشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة وإسهاماتها في مجال الأمن الغذائي وتحسين جودة المنتجات الزراعيّة الوطنيّة، ورفدها السوق الأردنيّة والأسواق الخارجيّة بالمنتجات الوطنيّة المتميّزة، مؤكدًا دعم الحكومة لخطط التوسّع للشركة وتطوير أعمالها ومنتجاتها.



واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز حول واقع عمل الشركة وخططها للتوسّع، والتي يبلغ حجم استثمارها 20 مليون دينار، وتصدّر منتجاتها إلى 21 دولة، وتوفّر أكثر من 100 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأبناء وبنات المجتمع المحلي.