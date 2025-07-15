الثلاثاء 2025-07-15 12:06 م
 

حسّان يوجه بدعم جمعية رعاية الطفل بالبادية الشمالية الشرقية بأجهزة ومعدات ضرورية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسّان
 
الثلاثاء، 15-07-2025 10:03 ص

الوكيل الإخباري-   بدأ رئيس الوزراء جعفر حسّان، الثلاثاء، جولة ميدانية في محافظة المفرق، استهلها بتفقد جمعية رعاية الطفل الخيرية في لواء البادية الشمالية الشرقية.

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وأكد حسّان دعم الحكومة لجهود الجمعيَّة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها، خصوصاً في مجال رعاية وتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.


كما وجه بزيادة الكوادر المختصة لهذه الغاية، وتزويد الجمعية بأجهزة ومعدات ضرورية، وتطوير مرافقها بما يمكنها من توسيع شريحة المستفيدين من خدماتها.

 
 
gnews

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