حسّان يوجه بدعم جمعية رعاية الطفل بالبادية الشمالية الشرقية بأجهزة ومعدات ضرورية

وأكد حسّان دعم الحكومة لجهود الجمعيَّة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها، خصوصاً في مجال رعاية وتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.
كما وجه بزيادة الكوادر المختصة لهذه الغاية، وتزويد الجمعية بأجهزة ومعدات ضرورية، وتطوير مرافقها بما يمكنها من توسيع شريحة المستفيدين من خدماتها.
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