حسّان يوجه بدعم جمعية رعاية الطفل بالبادية الشمالية الشرقية بأجهزة ومعدات ضرورية

الوكيل الإخباري- بدأ رئيس الوزراء جعفر حسّان، الثلاثاء، جولة ميدانية في محافظة المفرق، استهلها بتفقد جمعية رعاية الطفل الخيرية في لواء البادية الشمالية الشرقية.

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وأكد حسّان دعم الحكومة لجهود الجمعيَّة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها، خصوصاً في مجال رعاية وتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.