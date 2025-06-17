الثلاثاء 2025-06-17 02:42 م
 

حسان يوجه برفع سوية مركز صحي أم القطّين في ظل عدم توفر طبيب دائم

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الثلاثاء، 17-06-2025 01:21 م
الوكيل الإخباري-    بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقدية في لواء ناعور.اضافة اعلان


واستهل حسان جولته بزيارة شركة دار الغذاء، التي تشكل استثماراً وطنياً ناجحاً يسهم في توفير فرص التشغيل للأردنيين.

وأكد الرئيس دعم الحكومة لزيادة صادراتها إلى أسواق جديدة.

وتفقد حسّان، مركز صحي أم القطّين الأولي في لواء ناعور.

ووجّه إلى ضرورة رفع سوية المركز في ضوء عدم توفر طبيب بشكل مستدام، وتأهيل البنية التحتية للمركز الذي هو عبارة عن منزل مستأجر.

وزار رئيس الوزراء نادي شباب حسبان الرياضي في لواء ناعور.

ووجِّه بتزويد الملعب التابع للنادي بوحدات للطاقة الشمسية لإنارته، وتأهيل مبنى النادي، واستكمال بناء القاعة التابعة له.

كما زار الرئيس مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجّه بتقديم الدعم للمركز لاستيعاب الأطفال ممن هم على قوائم الانتظار فيه، وشمول أكبر عدد ممكن في خدمات الرعاية والتدخل المبكر والنطق والعلاج الطبيعي والتوحُّد وغيرها من الخدمات التي يقدمها المركز.
 
gnews

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