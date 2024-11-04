حسّان يوجه بصيانة ودراسة توسعة مستشفى جرش

وجاءت هذه الزيارة ضمن جولات رئيس الوزراء الميدانية الأسبوعية لمختلف مناطق المملكة.
واطلع حسان على خطط تحويل المدينة الصناعية في جرش إلى مدينة سياحية بيئية، وووجه بتسريع تنفيذيها لتتضمن فندقاً ومرافق للعائلات والأطفال بهدف إثراء المنتج السياحي في جرش وتوفير فرص التشغيل لأبنائها وبناتها.
وكما زار حسان جمعية سيدات قفقفا الخيرية مشيدا بدور القائمين عليها في تقديم التعليم والرعاية للأطفال، ومؤكدا في الوقت نفسه أهمية دعم توسعة خدماتها لذوي الإعاقة.
وتفقد رئيس الوزراء مستشفى جرش الحكومي، مؤكدا ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لمرافقه وأقسامه ودراسة توسعته.
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