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حسّان يوجه بصيانة ودراسة توسعة مستشفى جرش

جعفر حسان
جعفر حسّان
الإثنين، 04-11-2024 02:49 م

الوكيل الإخباري-   يزور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان عددًا من المواقع في محافظة جرش اليوم الاثنين.

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وجاءت هذه الزيارة ضمن جولات رئيس الوزراء الميدانية الأسبوعية لمختلف مناطق المملكة.

 

واستهل حسّان زيارته لمشتل فيصل الزراعي في جرش، مؤكدا دعم الحكومة لمضاعفة إنتاج المشتل من الأشجار المثمرة والحرجية، وتوفير فرص التدريب والتمويل في مجال الإنتاج الزراعي.

واطلع حسان على خطط تحويل المدينة الصناعية في جرش إلى مدينة سياحية بيئية، وووجه بتسريع تنفيذيها لتتضمن فندقاً ومرافق للعائلات والأطفال بهدف إثراء المنتج السياحي في جرش وتوفير فرص التشغيل لأبنائها وبناتها.

وكما زار حسان جمعية سيدات قفقفا الخيرية مشيدا بدور القائمين عليها في تقديم التعليم والرعاية للأطفال، ومؤكدا في الوقت نفسه أهمية دعم توسعة خدماتها لذوي الإعاقة.

وتفقد رئيس الوزراء مستشفى جرش الحكومي، مؤكدا ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لمرافقه وأقسامه ودراسة توسعته.

 

 
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