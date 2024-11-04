حسّان يوجه بصيانة ودراسة توسعة مستشفى جرش

الوكيل الإخباري- يزور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان عددًا من المواقع في محافظة جرش اليوم الاثنين.

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وجاءت هذه الزيارة ضمن جولات رئيس الوزراء الميدانية الأسبوعية لمختلف مناطق المملكة.