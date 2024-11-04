حسان يوجه للبدء بتنفيذ مشروع تحويل المدينة الصناعية في جرش إلى موقع سياحي بيئي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع تحويل المدينة الصناعية في جرش إلى موقع سياحي بيئي، على أن يبدأ التنفيذ خلال الشهر الحالي بإدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وينجز بنهاية عام 2026م.

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جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، إلى محافظة جرش التي شملت 7 مواقع سياحية بيئية وزراعية واجتماعية وصحية وتعليمية، وذلك في إطار جولاته الميدانية الأسبوعية لمناطق المملكة.

واطلع رئيس الوزراء، خلال زيارته لمشروع الموقع السِّياحي البيئي على خطط تنفيذه، والذي يهدف إلى إثراء المنتج السياحي والبيئي في جرش وتوفير تجارب وخدمات ومرافق سياحية جديدة لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية في المنطقة.



واستمع رئيس الوزراء، بحضور وزيرة السياحة والآثار، إلى إيجاز حول مكوِّنات المشروع الذي جاء بعد دراسات معمقة، ويشمل إنشاء حديقة بيئية متكاملة المرافق تعتمد أنظمة بيئية حديثة ومستدامة تعكس هوية المنطقة وطبيعتها، ويضم فندقاً رفيقاً للبيئة، وقاعة مؤتمرات، ومرافق للعائلات والأطفال، وأماكن للألعاب وأنشطة المغامرات.



ويقع المشروع البالغة مساحته قرابة 210 دونمات في منطقة جبلية مطلة على غابات جرش ودبين وتل الرمان والجبال المحيطة بسيل الزرقاء، وسيعمل على توفير بازارات ومعارض للمبادرات الإنتاجية الموسمية التي ينتجها أبناء المنطقة.



وخلال زيارته لمشتل فيصل الزراعي، بحضور وزير الزراعة، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يقوم بها القائمون على المشتل في إنتاج الأشجار المثمرة والحرجية وتوفيرها للمزارعين ولمشاريع التحريج الوطني؛ بهدف زيادة الإنتاج الزراعي والمساحات الخضراء.



وأكد ضرورة مضاعفة إنتاج المشتل الذي يصل سنوياً إلى قرابة 400 ألف شتلة مثمرة وحرجية.

كما اطلع رئيس الوزراء على النظم الزراعية الحديثة ومشاريع الاستزراع السمكي التي يطورها المشتل، وفرص التدريب والتمكين التي يوفرها، مؤكداً دعم التوسع في هذه الفرص التي من شأنها زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير فرص تشغيلية في هذا القطاع.



وخلال حواره مع ناشطات في العمل التطوعي والشبابي في مركز شابات جرش، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للأفكار الرياديَّة والمبادرات الإنتاجيَّة لأعضاء المراكز الشبابيَّة في المحافظات وتوفير تمويل لها من خلال وزارة الشَّباب.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها المركز في صقل مهارات الشَّابات المستفيدات من برامجه، موجهاً برفد المركز بالمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء صالة رقمية وأخرى للأنشطة الرياضية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ مركز الشباب والشابات الجديد المقرر الانتهاء منه مع نهاية عام 2025م.



ولدى تفقده لمستشفى جرش الحكومي بحضور وزير الصحة، استمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات المواطنين والكوادر الطبية والتمريضية حول واقع الخدمات المقدمة والحلول الممكنة لتطويرها، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة البدء بدراسة شاملة لإمكانية توسعة المستشفى والنظر في البدائل المتاحة، وإجراء صيانة عامة وسريعة لبعض مرافقه الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين.



وفي مدرستي الكتة الأميرية والكتة الثانوية للبنين، التقى رئيس الوزراء بحضور وزير التربية والتعليم، الطلبة والمعلمين حيث استمع لملاحظاتهم حول احتياجات المدرسة ووجه للبدء بتنفيذ صيانة فورية لبعض المرافق وإعادة بناء البعض الآخر وإنجاز ذلك خلال الشهور الثلاثة المقبلة.



وفي جمعية سيدات قفقفا الخيرية، بحضور وزيرة التَّنمية الاجتماعية، أشاد رئيس الوزراء بالجهود والخدمات التي يبذلها القائمون على الجمعيَّة في مجالات التَّعليم والرعاية للأطفال وذوي الإعاقة، مؤكِّداً دعم الحكومة لتحسين مرافقها وتوسعتها وتطوير خدماتها.