حسان يوضح بشأن التعديل الوزاري

وقال حسان، خلال مقابلة خاصة عبر التلفزيون الأردني بثّت اليوم الأحد، إن الحكومة تعمل وفق برنامج واضح، وتدرك حجم المتطلبات والتحديات التي تواجهها، وتمضي قدمًا في تنفيذ الحلول وتحقيق الإنجازات.
وأضاف أن الزيارات الميدانية التي تنفذها الحكومة إلى مختلف محافظات المملكة تأتي نهجًا مستمدًا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا أن هذا النهج سيستمر حتى آخر يوم للحكومة، باعتباره مدرسة عمل ميداني حقيقية للتواصل مع المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم.
