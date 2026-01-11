الأحد 2026-01-11 09:22 م

حسان يوضح بشأن التعديل الوزاري

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أكد رئيس الوزراء الدكتور  جعفر حسان أن التعديل الوزاري ليس هدفًا بحد ذاته، مشددًا على أنه لا يفضل التعديلات الوزارية المتكررة، ولن يتم اللجوء إليها إلا في حال وجود سبب حقيقي يستدعي ذلك.

وقال حسان، خلال مقابلة خاصة عبر التلفزيون الأردني بثّت اليوم الأحد، إن الحكومة تعمل وفق برنامج واضح، وتدرك حجم المتطلبات والتحديات التي تواجهها، وتمضي قدمًا في تنفيذ الحلول وتحقيق الإنجازات.


وأضاف أن الزيارات الميدانية التي تنفذها الحكومة إلى مختلف محافظات المملكة تأتي نهجًا مستمدًا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا أن هذا النهج سيستمر حتى آخر يوم للحكومة، باعتباره مدرسة عمل ميداني حقيقية للتواصل مع المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم.

 
 


