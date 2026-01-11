حسان يوضح بشأن التعديل الوزاري

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن التعديل الوزاري ليس هدفًا بحد ذاته، مشددًا على أنه لا يفضل التعديلات الوزارية المتكررة، ولن يتم اللجوء إليها إلا في حال وجود سبب حقيقي يستدعي ذلك.

وقال حسان، خلال مقابلة خاصة عبر التلفزيون الأردني بثّت اليوم الأحد، إن الحكومة تعمل وفق برنامج واضح، وتدرك حجم المتطلبات والتحديات التي تواجهها، وتمضي قدمًا في تنفيذ الحلول وتحقيق الإنجازات.